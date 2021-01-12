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Dulkadiroğlu'nda yeni yol çalışmaları

Dulkadiroğlu Belediyesi, kırsal mahallelere ulaşımı sağlayan yeni yol çalışması yapıyor.


Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın “Tabelalarıyla birlikte kaderlerini de değiştirdik” sloganıyla hareket eden ekipler, yeni yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, son olarak Elmalar ve Güzelyurt mahallelerinde yol açma ve genişletme çalışması yaptı.


Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Okay, “Ekiplerimiz kırsal bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşlarımızın ulaşım anlamında daha kolay, daha rahat ve güvenli bir hizmet alması adına gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda yeni yol açma ve genişletme çalışmalarımız büyük öneme sahiptir. Şuanda ekiplerimiz belirlenen bölgelerde bu çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın kaliteli hizmetlerle buluşması adına çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

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