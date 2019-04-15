Firari atlar trafiği birbirine kattı

Kahramanmaraş'ta sahibinin güneşlenmesi için dışarı çıkardığı ve bir süre sonra firar eden atlar, şehir trafiğinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Kahramanmaraş'ta, vatandaşların ve sürücülerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, sahibinin elinden kaçan atlarının peşine düştü. Ekip araçlarını kullanarak engel oluşturan polis, tüm atları bir apartmanın boşluğunda toplayarak sahibine sağ salim teslim etti.

Safkan Arap cinsi atlarını yaralanmadan teslim alan Kahramanmaraş Atlı Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhsin Kılıçsallayan, "Atlarımız tımar edelim, güneşlensin diyerek baraj kenarına bırakmıştık. Orada birbirleriyle oynarken, baraj çevresinden ayrılarak şehre kaçmışlar. Sonrada trafiğe girmişler. Burada sağ olsun polis arkadaşlarımız atlarımızı apartman boşluğunda çevirmişler. Şimdi atlarımızı teslim aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.