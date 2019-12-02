İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlerden köy çocuklarına şefkat eli

Kahramanmaraş’ta bir grup genç kırsal kesimlerde eğitim gören çocuklara kışlık giysi yardımında bulundu.

Kahramanmaraş'ta bir grup genç kırsal kesimlerde eğitim gören çocuklara kışlık giysi yardımında bulundu.


Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için çalışmalar yapan Gönüller Bir Olsun Topluluğu üyesi gençler, Çağlayancerit ilçesi Kale Cemal Obası İlköğretim Okulu'na gitti. Gençler, hayırseverlerin destekleriyle elde ettikleri mont, bot ve kırtasiye ürünlerini okuldaki 43 öğrenciye dağıttı.


Kış günlerinde öğrencilerin üşümemesi için öğrencilere yardım etmek istediklerini ve kendilerinin de aracı olduklarını söyleyen Fazilet Çomruk, “Amacımız kış günlerinde üşüyen çocuklara el uzatarak sıcacık kalbimizle hem üşüyen ellerini hem de gönüllerini ısıtmak. Biz, bu tür projelerle bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilere bir nebzede olsa destek olmak için bu tür çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.