İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'a mevsimin ilk karı yağdı

Kahramanmaraş’ta kış turizmi merkezlerinin başında yer alan Ahır Dağı’ndaki Yedikuyular mevkisine mevsimin ilk karı yağdı.

Kahramanmaraş'ta kış turizmi merkezlerinin başında yer alan Ahır Dağı'ndaki Yedikuyular mevkisine mevsimin ilk karı yağdı.


Kahramanmaraş şehir merkezine 20 kilometre mesafedeki Ahır Dağı Yedikuyular bölgesi özellikle kış mevsiminde turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgede kayak, snowboard, trekking ve telesiyej gibi aktiviteler yapılırken, kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan bungalov evlerde ise misafirler konaklama imkanı buluyor.


Yaklaşık iki bin rakımlı bölgede kar sevinci yaşandı. Bugün yağan kar ile bölge beyaza büründü.


Yağan kar sonrası ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hazır beklediği ve olası yol kapanmalarına karşı tedbir aldıkları öğrenildi.


Bölgeye geçen kış mevsiminde ilk kar 27 Kasım tarihinde yağmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.