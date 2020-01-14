Kahramanmaraş'ta 600 kişi sigarayı bıraktı

Kahramanmaraş'ta sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla geçen yıl 600 kişinin sigaradan kurtulduğu bildirildi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, yaptığı açıklamada, kent merkezinde 4, ilçelerde de 3 sigara bırakma polikliniğinin hizmet verdiğini belirterek, sigara bırakma polikliniğine başvuranların sayısının her geçen gün arttığını ve vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu söyledi.

Tiryakileri ücretsiz sigara bırakma polikliniğine davet eden Öksüz, “Polikliniğe başvuranlar sorumlu hekim tarafından değerlendiriliyor. Hastaların solunum fonksiyon testi, EKG, röntgen, kan ve idrar tetkikleri isteniyor. Test sonuçlarına göre doktor tarafından, herhangi bir sağlık probleminin olup olmadığı belirlenerek, daha sonra beraberce bir bırakma günü saptanıp, tedavi yöntemine karar veriliyor. Bırakma gününden bir ay sonra, hasta kontrolü yapılmak üzere sigara bırakma polikliniğine davet edilerek tedaviye devam ediliyor. Daha rahat bir nefes, daha iyi bir yaşam için gelin siz de kendinize ve yakınlarınıza bir iyilik yapın. Sigarayı bırakın” dedi.