İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta jandarma tarafından düzenlenen ‘huzur ve güven’ uygulamasında çeşitli suçlardan dolayı aranan 17 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından düzenlenen ‘huzur ve güven' uygulamasında çeşitli suçlardan dolayı aranan 17 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada 12 bin 601 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulamada 279 umuma açık yer, 158 okul ve çevresi kontrol edildi. Uygulama çerçevesinde trafik kontrollerinde 3 bin 176 araç kontrol edildi. 51 araca toplamda 27 bin 869 lira cezai işlem uygulanırken, 19 araç trafikten men edildi.


Uygulamalarda kaçak ağaç ile uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Uygulama sonunda aranan 17 kişi yakalanırken, 8 kişi hakkında adli tahkikata başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.