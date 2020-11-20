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Kahramanmaraş'ta yazar ve okur buluşmaları

Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Afşin Halk Kütüphanesi Salonu’nda Yazar-Okur Buluşmaları gerçekleştirildi.

Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Afşin Halk Kütüphanesi Salonu'nda Yazar-Okur Buluşmaları gerçekleştirildi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 1.Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri ilçelerde devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Afşin Halk Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleştirilen programda yazarlarla okuyucular bir araya geldi. Yazar Abdullah İlhan moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa Aykut Nasip Kelebek, Safiye Gölbaşı ve Balazs Szöllösy konuşmacı olarak katıldı.


Afşin Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Gedik ve protokolün de yer aldığı etkinlikte, yazarlar dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı.


Programın sonunda protokol üyeleri yazarlara çeşitli hediyeler takdim ederek, gerçekleştirdikleri söyleşiden dolayı teşekkür ettiler.

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