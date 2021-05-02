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Kahramanmaraş'ta yollar temizlendi

Kahramanmaraş’ta pandemi tedbirleri kapsamında boşalan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıldı.

Kahramanmaraş'ta pandemi tedbirleri kapsamında boşalan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Şeyh Şamil Caddesi, Vezir Hoca Bulvarı, Necmettin Erbakan Bulvarı, Tekke Caddesi, Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı ve Sait Zarifoğlu Caddesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte halkımızın sağlığı için cadde, sokak, bulvar ve ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmalarımız devam edecek” denildi.

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