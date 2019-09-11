Kömür yerine kendini yakacaktı

Kahramanmaraş'ta bir işletmede çalışan personelin, nargile kömürü hazırlamak için çıktığı caddede yaptığı hareketler çevrede izleyenleri şaşkına çevirdi.

Dulkadiroğlu ilçesinde kafeler sokağı olarak bilinen yerde nargile kömürü yakmak için caddeye çıkan personelin ilginç hareketleri, bu kadarına da pes dedirtti.

Elinde bulunan düzeneği çevresinde hızla döndüren personelin bir anlık dikkatsizliği, az kalsın yaralanmasına neden oluyordu. Kömürü daha kor hale getirmek için tüm gücüyle döndüren personel, kimseye zarar vermeden tekrar iş yerine döndü.