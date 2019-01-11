İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kopan elektrik kablosu ağacı yaktı

Kahramanmaraş’ta elektrik kablosunun kopmasıyla çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta elektrik kablosunun kopmasıyla çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Olay, Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Elektrik direkleri arasında bulunan iletken kablo koparak küçük ağacın yanmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen AKEDAŞ yetkilileri enerji akımını kesti. Büyükşehir itfaiye ekipleri de yanan ağacı kısa sürede söndürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.