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Motosiklet grubundan öğrencilere sürpriz

Kahramanmaraş’ta gönüllü olarak bir araya gelen 10 kişilik motosiklet grubu Pazarcık’ta bir okulu ziyaret ederek 200 öğrenciye hediyeler verdi.

Kahramanmaraş'ta gönüllü olarak bir araya gelen 10 kişilik motosiklet grubu Pazarcık'ta bir okulu ziyaret ederek 200 öğrenciye hediyeler verdi.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Sakarkaya İlkokuluna, gönüllüler tarafından oluşturulan motorcu grubu tarafından bir ziyaret gerçekleştirildi. Okulun ana arterlere uzakta olması ve pek ziyaretçisinin olmaması nedeniyle, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirtilen kriterler doğrultusunda bu okula ziyaret gerçekleştiren grup, 200 öğrenciye oyun takımları hediye etti.


Mustafa Başkonuş, amaçlarının sadece motorla gezmek değil aylık olarak birer faaliyet düzenleyerek çocukları, gençleri, yaşlıları sevindirmek olduğunu belirtti. Motorculara karşı insanların kötü bir bakışının olduğunu ifade eden Başkonuş, bu algıyı yıkmak istediklerini söyledi. Başkonuş, "Biz iki tekeri herkese sevdirmek istiyoruz. Trafikte tanınmak istiyoruz. Araçlar motorları taşıt yerine koymuyor. Bizler bu algıyı yıkmak, aynı zamanda insanları sevindirmek istiyoruz. Bu etkinliğimizde ise bir dağ köyü ve okulu olan Sakarkaya İlkokulu'na giderek çocukları bir nebze olsun sevindirmek, onları mutlu etmek için oradaydık. Onlara satranç ve cenga gibi akıl oyunları hediye ettik ve motorlara bindirdik. Çocuklar çok mutlu oldu" dedi.


Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise etkinliği gerçekleştiren motorculara Kuranı Kerim hediye etti.

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