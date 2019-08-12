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Piknikçiler ormanı yaktı

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda piknikçilerin neden olduğu yangın, paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda piknikçilerin neden olduğu yangın, paniğe neden oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi Arslanbey mesire alanında bulunan ormanlık alanda çıktı. Piknikçilerin yoğun bulunduğu bölgede bir anda alevler yükseldi. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.


Ekiplerin yoğun çabasına rağmen 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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