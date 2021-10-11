Kahramanmaraş'ta, Yunus Emre Haftası kapsamında "Yunus'un Söylediği" resim sergisi açıldı.

Kahramanmaraş'ta ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri ve UNESCO tarafından 2021 yılı Yunus Emre Yılı ilan edilmesiyle birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce resim sergisi düzenledi.

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış öncesi katılımcılara Yunus Emre'nin dizelerinden oluşan tasavvuf musiki dinletisi yapıldı.

Serginin açılışında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “UNESCO tarafından 2021 yılı Yunus Emre yılı ilan edildi. Şiir ve edebiyatın başkenti olarak bizlerin de Yunus Emre'yi en iyi şekilde anlamamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Yunus Emre bir gönül ve barış insanıydı. Tabi ki yaşamış olduğu dönemde ve o dönem sonrası çok önemli hatıralar, şiirler ve birçok eser bırakmış olduğunu biliyoruz. UNESCO'ya önemli bir yolculuk yapıyoruz ve bu yıl çok ciddi bir hazırlık yaptık. Zaten var olan bu potansiyelimizi UNESCO şehirler ağına da dahil olarak sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de tanıtmış hem şehrimizin, hem de ülkemizin bu zenginliğini çıkarmış olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.