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Anaokulu öğrencileri bedensel engelliler voleybol maçını izledi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Ali Baba Anaokulu öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bedensel engelliler oturarak voleybol maçını izlemeye katıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Ali Baba Anaokulu öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bedensel engelliler oturarak voleybol maçını izlemeye katıldı.


Engelliler haftası kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Soğuksu Yeni Spor Salonunda düzenlenen bedensel engelliler oturarak voleybol maçını izlemeye Ali Baba Anaokulu Müdür Yardımcısı Ayşe Kızıl Yatmaz ve öğrenciler katıldı. Maç boyunca desteklerini esirgemeyen minikler müsabaka sonunda oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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