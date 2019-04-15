Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaralanmalı ve ölümlü kazaları azaltmak amacıyla emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma İl Komutanlığı ekipleri ortaklığında Valilik çevre yolunda araçlar durdurulup, emniyet kemeri kontrolü yapıldı. Yaralanmalı ve ölümlü kazaları azaltmak amacıyla yapılan uygulamada emniyet kemeri takmayan çok sayıda sürücüye trafik ekipleri ceza yazarken, birçok araç sürücüsünün şehir içi trafikte genelde kısa mesafe olduğu için emniyet kemeri takmadığı tespit edildi.

Şehir İçi Bölge Trafik Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mehmet Kafkas, “İl Jandarma Komutanlığının katılımı ile böyle bir denetim yaptık. Buradaki amacımız kesinlikle ceza yazmak değil. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini tamamlamaktır” dedi.

“İlk öncelikli hedefimiz yaralanmalı ve ölümlü kazaların sayısını nasıl azaltabiliriz onun hesabındayız” diyen Kafkas, “Görüyoruz ki birçok araçlarda muayene eksikliği mevcut. Dolayısı ile araçların lastikleri olsun, muayenede bakılması gereken kusurları olsun, bunların düzeltilmesi hem sağlıklı bir seyahat sağlayacak hem de kaza riskini azaltacak” ifadelerini kullandı.

Kafkas, İl Jandarma Komutanlığı ortaklığında muayenesi olmayan araçlarla ilgili yıl içerisinde çok sık denetim yapacaklarını söyledi.