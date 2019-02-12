Halk Gününe Millet Kıraathanesi ev sahipliği yaptı

Fatih Ürkmezer tarafından 2018 yılının ilk haftasında başlatılan ve aralıksız devam eden Halk Günü Toplantısı bu hafta, Emek Mahallesi'nde hizmete giren Millet Kıraathanesi'nde yapıldı.

Vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantıya her hafta olduğu gibi Kaymakamlık ve Belediye birim Müdürleri de hazır bulundu.

Ürkmezer, toplantıda taleplerini belirten vatandaşlarla bire bir ilgilenirken, yine hem kendisi notlarını aldı hem de kendisine iletilen taleple ile ilgili birim müdürlerine gereken talimatları verdi.

2018 yılı Ocak ayının ilk haftasından bu yana devam eden Halk Günü Toplantıları ile binlerce vatandaşımızın taleplerini dinleyerek, birlikte çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten yapan Fatih Ürkmezer, “Bu gün toplantımızı geçtiğimiz günlerde hizmete açtığımız Millet Kıraathanesinde gerçekleştirdik. Güzel bir yer oldu. Burada hem vatandaşlarımız hem de öğrencilerimiz dinlenme, ders çalışma kitap okuma gibi fırsatlara sahip” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan gelen her talebi, isteği, şikâyeti ve temenniyi dikkatle dinlediklerini ve çözümü noktasında birim müdürleri ile toplantının hemen akabinde bir araya gelerek çalışmalara başladıklarına dikkat çeken Ürkmezer, “ Bizim için Safranbolu'da yaşayan vatandaşlarımız her zaman birinci planda. O nedenle gerçekleştirilmesi mümkün olan taleplerin derhal çalışmasını başlatıyor ve talep sahibini bilgilendiriyoruz. Yine bende bizzat takibini yapıyorum. Amacımız Safranbolu ve Safranbolu halkının en iyi hizmeti en kısa sürede almasıdır” dedi.

Ürkmezer, “Göreve ilk geldiğim gün de belirttiğim üzere, Safranbolu'da bir hizmet yapılacaksa bunu hep birlikte yapacağız. Safranbolu'yu hep birlikte daha da iyi günlere taşıyacağız. İşte vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımız ile bunu sağlamış olmanın mutluluğunu halkımızdan aldığımız dua ve desteklerle görüyoruz. Bu vesile ile her zaman olduğu gibi bizlerden hayır dualarını esirgemeyen Safranbolulu vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, aynı azim ve şevkle çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha yinelemek istiyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Toplantının arından vatandaşlara çay ve kek ikramı yapılırken Ürkmezer ve vatandaşlar bir süre daha sohbet etti.