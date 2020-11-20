İl Genel Meclisinde bütçe maratonu sona erdi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, 2020 yılı Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinin son gününde Meclis üyeleri ile bir araya geldi. 2020 yılı Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde 20 gündür yoğun bir çalışma temposu harcandığını belirten Genel Sekreterimiz Uzun; “Meclis üyelerimiz, 2020 yılı mali bütçe görüşmelerinde 20 gündür gerçekten çok büyük bir özveri ile çalıştı. Özel İdareye vermiş olduğunuz bu katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Burada tasarrufu nereden yaparız, nasıl daha iyi çalışırız hususunda görüşmeler yapıldı ve netice itibarıyla 2020 yılında da hedeflerimizi aşarak çalışmalarımızın bir kısmını tamamladık, bir kısmına da devam ediyoruz. Bu çalışmalar da valimizin, milletvekillerimizin ve siz değerli meclis üyelerimizin katkılarıyla oldu” dedi.

Karabük İl Özel İdaresi olarak her geçen gün kendini geliştiren ve yenileyen bir yapıya sahip olduklarını kaydeden Uzun, “Bu yıl sıcak asfaltta yine hedeflerimizi aştık. İl genelinde 140 bin 570 kilometre asfalt üretimi ile 110 kilometre sıcak asfaltı köy yollarımıza serdik. Konkasörlerimiz ile 1 yılda 212 bin 650 ton malzeme üretimi gerçekleştirdik. Şehir merkezlerindeki kalitede köy yollarımız oldu. Köy yollarımızı, trafik işaretleri ve yol çizgileri ile modern bir görünüme kavuşturduk. Önümüzdeki yılda aynı kalite ve modern yapıda çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verdi.

İl genelinde güzel işler yapıldığını dile getiren Uzun, şu ifadeleri kullandı: “Diğer birimlerimize baktığımızda ise; Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olarak toplam maliyeti 4 milyon 148 bin lira olan 35 projeyi İlçelerimizde gerçekleştirerek köylerde yaşayan vatandaşlarımızın su ve kanalizasyon işlerini tamamladık ve devam eden çalışmalarımızı da ekiplerimiz en kısa zamanda bitirecekler. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde güzel işler gerçekleştirildi. Eğitim, sağlık, emniyet, kültür gibi birçok alanda hizmet binaları Karabük'e kazandırıldı. Şuanda da Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak devam eden işlerimizin sayısı 38 olup hali hazırda işlerimiz devam etmektedir.”