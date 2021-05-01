Karabük'e 27 milyon 187 bin 680 TL KÖYDES ödeneği ayrıldı

İsmail Altınöz, 2021 yılı yatırım programı kapsamında Karabük'e 27 milyon 187 bin 680 TL KÖYDES ödeneği ayrıldığını açıkladı.

2005 yılından bu yana KÖYDES Projesi kapsamında Karabük'e ayrılan ödeneğin 223 milyon TL'yi aştığını belirten Altınöz, KÖYDES ödeneklerinin il ve ilçelere dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre merkez için 4 milyon 752 bin 952 TL, Eflani için 5 milyon 241 bin 19 TL, Eskipazar için 3 milyon 958 bin 93 TL, Ovacık için 3 milyon 540 bin 880 TL, Safranbolu için 5 milyon 866 bin 159 TL ve Yenice için 3 milyon 828 bin 577 TL olmak üzere toplamda 27 milyon 187 bin 680 TL ödenek tahsis edildi” dedi.

Altınöz, KÖYDES projesi ile köylerde alt yapı, yol ve içme suyu çalışmalarını başarı ile gerçekleştirdiklerini, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın daha müreffeh bir hayat sürebilmelerinin yolunu açtıklarını ve 2021 yılında ayrılan kaynakla da çalışmalara devam edileceğini söyledi.