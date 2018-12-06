İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabükspor kahvaltıda bir araya geldi

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, teknik ekip ve futbolcular ile bir kafede düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.


Bu hafta sahasında İstanbulspor'u konuk edecek Kardemir Karabükspor'da kahvaltı etkinliği düzenlendi. Yazıköy'de bulunan bir kafede düzenlenen kahvaltıya Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, teknik ekip, futbolcular ve basın mensupları katıldı. Kahvaltı sonunda Yazıköy Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Deniz Tüzer, Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel'e derneğe vermiş olduğu katkılardan dolayı plaket takdim etti ve kırmızı-mavili takıma Lig'de başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.