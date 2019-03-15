Karabükspor'da Altay maçı hazırlıkları tamamlandı

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karabükspor ligin 26. haftasında pazar günü 13.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda Altay ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Karabük Üniversitesi Prof.Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nda akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı.

Kırmızı-mavililer gece saatlerinde kara yolu ile İzmir'e hareket edecek. Kart cezalısı olduğu için müsabakada forma giyemeyecek olan Arif Bostancı ve Can Sıkılmaz kafilede yer almayacak.