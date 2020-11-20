Karabük'te vakaların görüldüğü köyde karantina kararı

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sipahiler köyünde birden fazla Covid-19 pozitif vakanın bulunduğu ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olduğu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada Covid-19 salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda 20 Kasım 2020 saat 18.00'dan 4 Aralık 2020 tarihi saat 18.00'a kadar 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.