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Karabük'te yağışlar sonrası heyelanlar meydana geldi

Karabük’te 4 gündür etkili olan kar yağışı sonrası farklı bölgelerde heyelanlar medyana geldi.

Karabük'te 4 gündür etkili olan kar yağışı sonrası farklı bölgelerde heyelanlar medyana geldi.


Karabük'te kar yağışının ardından gece saatlerinde yağan yağmur sonrası heyelanlar meydana geldi. Yağışlar sonrası Karabük'e bağlı Karaağaç köyü ile Safranbolu ilçesinde yamaçtan kopan kayalar yollara düştü. Safranbolu eski çarşı bölgesine inen yol üzerindeki yamaçlardan kopan kaya parçaları yola düştü. Trafiğin yoğun olduğu yolda akşam saatlerinde meydana gelen olay sonrası belediye ekipleri yola düşen kaya parçalarını temizledi.


Öte yandan Karabük'e bağlı Karaağaç köyü ve kayak merkezine ulaşımın sağlandığı yolda da heyelan meydana geldi. Yamaçlardan kopan kayalar yola düşerken, Özel İdare ekipleri kapanan yolu kısa sürede yeniden ulaşıma açtı.

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