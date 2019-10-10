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KBÜ ile Çad N'Djamena Üniversitesi arasında iş birliği genişliyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Çad’da bulunan N’Djamena Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Çad'da bulunan N'Djamena Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.


İş birliği kapsamında Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Çad Cumhuriyeti Yükseköğretim Bakanı ve N'Djamena Üniversitesi Rektörü Pr. Mahamat Barka ve beraberindeki heyeti ağırladı.


Ziyaret kapsamında Çad Cumhuriyeti Yükseköğretim Bakanı Barka ile bir araya gelen Rektör Polat, ikili iş birliklerin artırılması konusunda görüş birliğine vararak iki üniversitenin ortak çalışma yapabileceği alanları konuştu.


Söz konusu görüşmenin ardından imza törenine geçildi. Rektörlük protokol salonunda gerçekleşen iş birliği protokolüne, Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile Çad Cumhuriyeti Yükseköğretim Bakanı ve N'Djamena Üniversitesi Rektörü Pr. Mahamat Barka imza attı.

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