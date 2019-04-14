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Kılıç: “İzah edilemeyecek kadar önemli 2 puan kaybı”

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, Kardemir Karabükspor beraberliğinin ardından, "İzah edilemeyecek kadar önemli 2 puan kaybı" dedi.

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, Kardemir Karabükspor beraberliğinin ardından, "İzah edilemeyecek kadar önemli 2 puan kaybı" dedi.


Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor deplasmanda Kardemir Karabükspor ile golsüz berabere kalarak, kendini ateş hattından çıkaramadı.


Maçın ardından açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, çok önemli 2 puan kaybettiklerini ifade ederek, korkulu anları yaşamak istemediklerini söyledi.


Hesapta olmadığı şekilde berabere kaldıklarını kaydeden Kılıç, “Alt sıralardaki düşme barajını etkileyecek bir oyun ve 2 puan kaybı için son derece üzgünüz. Hiçbir mazeret bulmanın anlamı yok. Aslan gibi gencecik çocuklar mücadelelerini iyi yapıp puan aldılar.. Bizim için izah edilemeyecek kadar önemli 2 puan kaybı. İnşallah devamında kazanıp korkulu anları yaşamayız diye düşünüyorum” diye konuştu.

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