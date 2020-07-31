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Kimisi elinden kaçırdı, kimisi satın aldığı kurbanını pazarda kestirdi

Karabük’te bayram namazının ardından kurban pazarına gelen vatandaşların kimisi kurbanını elinden kaçırırken, kimisi araçlarının bagajına koyarak evinin yolunu tuttu, kimisi de kurbanını pazarda kestirdi.

Karabük'te bayram namazının ardından kurban pazarına gelen vatandaşların kimisi kurbanını elinden kaçırırken, kimisi araçlarının bagajına koyarak evinin yolunu tuttu, kimisi de kurbanını pazarda kestirdi.


Bayrama 2 gün kala kurulan ve ilginin az olduğu kurban pazarında bayramın birinci gününde vatandaşlar sıkı pazarlık yaparak kurbanlık almanın mutluluğunu yaşadı. Kurbanlarını alan bazı vatandaşlar araçlarının bagajına koyarak evlerinin yolunu tutarken, bazı vatandaşlar ise pazarda kestirdi. Bir vatandaş ise aldığı kurbanlığı elinden kaçırınca kurban pazarında kovalamaca yaşandı. Bir süre peşinden koşturan kurbanlık, köşeye kıstırılarak yakalandı.

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