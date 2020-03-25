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KÖYDES değerlendirme toplantısı Vali Gürel başkanlığında yapıldı

KÖYDES değerlendirme toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik toplantı salonunda yapılan KÖYDES İl Değerlendirme Toplantısına, sosyal mesafe korunarak, Vali Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcısı Barboros Baran, İlçe Kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Kurum Müdürleri ile İl Özel İdaresi Teknik Birim Müdürleri katıldı.


Yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler konusunun görüşüldüğü toplantıda, ilçeler arasındaki koordinasyon ve başta KÖYDES projeleri olmak üzere il genelinde yapılan yatırımların gerçekleşme oranları gözden geçirildi.


Toplantı, Vali Fuat Gürel'in 2020 yılı KÖYDES Programına alınması planlanan işlerin belirlenerek proje hazırlıklarına başlanması talimatını vermesi ile sona erdi.

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