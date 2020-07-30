Milletvekili Ünal'dan bayram mesajı

Ünal, mesajında, İslam alemi olarak bir Kurban Bayramı'na daha kavuşuyor olmanın manevi hazzı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Yardımlaşma ve dayanışma gibi duyguların yoğun olarak yaşandığı bayramların aynı zamanda önemli fırsatlar olduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılan, akrabalık bağlarının güçlendiği bu eşsiz manevi atmosfere girerken temennimiz, içinde bulunduğumuz zor zamanları geride bırakmak ve gelecek bayramları sevdiklerimizle hep birlikte sağlık içinde geçirmektir. Bu bayramda, maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile ilgili tehdit geçmiş değil. Bundan dolayı tüm hemşehrilerimizin alınan tedbirlere uymasını doğru maske kullanımına, sosyal mesafeye ve el hijyenine riayet etmelerini önemle rica ediyorum, milletçe el ele vererek büyük bir dayanışma örneği sergilediğimiz bu zor günler de geçecek ve sağlıklı, mutlu ve huzurlu güzel günlere kavuşacağız. Salgınların olmadığı, bayram sevinci ve coşkusunun en üst düzeyde yaşandığı bayramlara kavuşmak dileğiyle tüm Müslüman aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, insanlığa sağlık, mutluluk, huzur, barış, kardeşlik ve esenlikler getirmesini temenni ederim."