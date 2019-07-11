Muhtarlar bilgilendirildi

Fatih Ürkmezer Başkanlığında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı Sunal Tülbentçi Öğretmen Evinde Yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BAKKA tarafından yürütülen Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırma Çalışmaları kapsamında pilot ilçe seçilen Safranbolu'ya bağlı köylerde yapılacak anket uygulamaları ve içerik hakkında BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar muhtarları bilgilendirdi.

Kaymakam Ürkmezer, yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan program ve kutlamalarla ilgili muhtarlara bilgi verdikten sonra 15 Temmuz'da milletçe, hep beraber verilen mücadelenin tarihimizdeki sayılı destanlarından biri olduğuna dikkat çekti. 15 Temmuz'da yapılacak etkinliklerde ilçedeki kamu kurum ve kuruluşların ve muhtarların kendilerine düşen görevleri hassasiyetle yerini getirmelerini vurguladı.

Toplantıda mahalle ve köylerin sorunları ele alınırken Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, sorunları yakinen takip ettiklerini, Safranbolu'nun her köyüne, her mahallesine hizmetin en kalitelisini götürmek için tüm kurumlarla gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Ayrıca, Emniyet ve Jandarma tarafından gerçekleştirilen uygulamalar, yaklaşan Kurban Bayramı, hayvan hırsızlığı ve evden hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık, havai fişek ve silah kullanımı, sigara denetimlerinin arttırılması gibi daha pek çok konu da görüşüldü.

Kaymakam Ürkmezer, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Mahalle ve Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve sunulan hizmeti en üst seviyeye çıkarmak için büyük bir azimle gayret ediyoruz. Bilindiği üzere Muhtarlarla yaptığımız toplantılar haricinde Köylerimize de ayrı ayrı ziyarette bulunarak sorunları yerinde görme fırsatı buluyoruz” dedi.

Toplantıya Fatih Ürkmezer, BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar,İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Sözen, Mustafa Ünal, Zafer Özdemir ve Nuri Kırımlı, İlçe Emniyet Müdürü Cavit Yılmaz Tamtürk, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm.Emrah Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kurum amirleri ve çok sayıda muhtar katıldı.