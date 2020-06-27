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Safranbolu Belediyesi gençlere maske dağıttı

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından YKS sınavına giren gençlere maske dağıttı.


İlçede sınav yapılan altı okul güzergahında "Hayatın her anında yanındayız" sloganıyla stant açan Safranbolu Belediyesi, öğrencilere su ve maske desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Elif Köse'nin isteğiyle SAKEM'de gençler için özel olarak üretilen farklı renk ve desenlerde maskeler dezenfekte edilip tek tek paketlenerek stantlarda yerini aldı.


Maskelerin paketlerinde Başkan Köse'den "Kıymetli genç arkadaşım, hayatın her anında yanında olduğumuz gibi geleceğe basamak olacak sınavında da yanındayız" mesajı yer aldı.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından toplamda bin 600 maske ve 2 bin şişe su dağıtıldı.

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