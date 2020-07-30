İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık Müdürlüğü kadrosundan Vali Gürel'e ziyaret

Karabük İl Sağlık Müdürlüğüne yeniden atanan Ahmet Sarı ile hastane yönetimleri Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret etti.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğüne yeniden atanan Ahmet Sarı ile hastane yönetimleri Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.


Vali Fuat Gürel, Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne yeniden atanan Dr. Ahmet Sarı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atanan Dr. Öğretim Üyesi Nihat Yılmaz, Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimi olarak atanan Op. Dr. Erkan Andaç, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi olarak atanan Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Kara ve Destek Hizmetleri Başkanı olarak atanan Yüksel Korkut'u makamında kabul ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve beraberindeki heyet ile bir süre görüşen Vali Gürel, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.