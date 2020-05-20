Tahliye kanalına düşen yaban ördeği yavrularını belediye başkanı kurtardı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde bulunan Hatipoğlu Göleti'nde tahliye kanalına düşen 7 yaban ördeği yavrusu Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter tarafından kurtarıldı.

Hatipoğlu Göleti'nin tahliye alanından düşen yavru yaban ördekleri mahsur kaldı. Ördekleri fark eden bir vatandaşın haber vermesi üzerine Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, olay yerine gelerek ördekleri düştükleri tahliye kanalından kurtararak sepete koydu. Yaban ördek yavrularını göle bırakan Narter, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine yaban ördeklerinin göletin tahliye yerinden düşerek mahsur kaldıkları ihbarını aldıklarını belirtti.

"Bende kendime görev bildim ve buraya geldim" diyen Narter, "Uzun uğraşlar sonucunda yaban ördeklerimizi mahsur kaldıkları yerden kurtararak hürriyetlerine kavuşturuyoruz. Hayvanlarımıza sahip çıkalım, doğa varsa insanlar yaşar" diye konuştu.

Başkan Yakup Narter'in yaban ördek yavrularını kurtarma anları cep telefonu tarafından kaydedildi.