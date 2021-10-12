Tarımda farkındalık için "Tarım İçin Söyle Karabük" klibi hazırlandı

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü ile üreticileri tarımda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı "Tarım İçin Söyle Karabük" klibi sosyal medyada ilgi gördü.

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü tarımda farkındalık oluşturmak amacıyla üreticiler ve müdürlük yöneticileri ile çalışanların yer aldığı video klip hazırladı. Sosyal medyada paylaşılmasının ardından yoğun ilgi gören "Tarım İçin Söyle Karabük" klibinde, "Şu Tepe Pullu Tepe" ve "Arpa Buğday Daneler" eserleri seslendirildi.