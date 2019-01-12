Trafik kazasında yaralanan sürücü 26 günlük yaşam savaşını kaybetti

Karabük'te bir kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaranan sürücü 26 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 18 Aralık'ta Karabük-Ankara D-755 karayolu Cumayanı köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Cemal Küçük idaresindeki 55 AK 342 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptıktan sonra taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada araç sürücü Cemal Küçük ve yanında bulunan Hüseyin Küçük araçtan fırlayarak ağır yarandı. Hüseyin Küçük kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karabük'te ilk tedavi yapıldıktan sonra Ankara'ya sevk edilen Cemal Küçük ise tedavi gördüğü hastanede 26 günlük yaşam savaşını kaybetti.