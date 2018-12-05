Vali Gürel, KBÜ'de incelemelerde bulundu

Dr. Refik Polat ile birlikte kampüs alanında incelemelerde bulundu.

Kurum ziyaretlerine devam eden Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesine de ziyaret gerçekleştirdi. Vali Güler, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat rektörlük makamında bir süre sohbet etti. Vali Fuat Gürel ve Rektör Prof. Dr. Refik Polat daha sonra Sosyal Yaşam Merkezi'nde bulunan yemekhanede öğrencilerle birlikte yemek yedi. Uluslararası öğrencilerin de yer aldığı yemekte, Vali Gürel ve Rektör Polat yemeğin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Vali Gürel ve Rektör Polat yemekhaneyi inceledi

Vali Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi ziyaretinde öğrencilerle birlikte yemek yedikten sonra Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile birlikte yemekhanenin mutfak bölümünde incelemelerde bulundu.

Vali Gürel ve Rektör Polat, daha sonra ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sahibi olan Türkiye'nin ilk ve tek Demir Çelik Enstitüsü'ne geçti. Vali Gürel, burada Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MARGEM) laboratuvarlarını gezerek cihazlarla ve yapılan testler, analiz ve deneylerle ilgili enstitüsü görevlileri tarafından bilgilendirildi. Demir Çelik Enstitüsünün ardından dikkat çekici mimariye sahip ve aynı anda 500'den fazla öğrenciye çevrim içi ve çevrim dışı araştırma yapma imkanı sağlayan Karabük Üniversitesi Kütüphanesini ziyaret etti.

Rektör Polat, kampüs içerisinde yapımı devam eden Mühendislik Laboratuvarları, Spor Kompleksi ve Öğrenci İşleri Hizmet Binası inşaatları hakkında Vali Gürel'e bilgi verdi.

“Valilik ve Üniversite olarak yöremize faydalı olmaya çalışacağız”

50 binin üzerinde öğrencisi olan Karabük Üniversitesinin, Türkiye'nin en önemli üniversitelerden biri olduğunu belirten Vali Gürel, “Çok fazla alt yapı hazırlığı var. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 6 bin 500'e yakın öğrencinin olması da başka bir güzellik. Uluslararası öğrencilerin tercih etmesi, farklı bir altyapıyı gerektirir. Bu manada da Üniversitemizin çok iyi bir yerde olduğu anlaşılıyor. Sağ olsunlar, Üniversitenin Rektörü, diğer yöneticileri ve hocalarımız çok güzel alt yapılar hazırlamışlar. Tüm bunları görme fırsatı bulduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de Üniversitemizle beraber Karabük'ümüze ne yapabiliriz, nasıl faydamız olur bunları beraber değerlendireceğiz. Buradaki hocalarımızın akademisyenlik yönünü de kullanarak ilimize katkıda bulunmaya çalışacağız. İnşallah Valilik ve Üniversite olarak yöremize faydalı olmaya çalışacağız” dedi.