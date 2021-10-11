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Baca temizlerken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

Karaman’ın Başyayla ilçesinde baca temizlerken elektrik akıma kapılan 54 yaşındaki Abdullah K.

Karaman'ın Başyayla ilçesinde baca temizlerken elektrik akıma kapılan 54 yaşındaki Abdullah K. ağır yaralandı.


Olay, ilçeye bağlı Büyükkarapınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah K., çatıdaki bacayı temizlerken elindeki demir profil elektrik teline değdi. Bir anda akıma kapılan Abdullah K. olduğu yere yığıldı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan Abdullah K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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