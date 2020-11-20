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Karaman Belediyesiden yağışlara karşı kış hazırlığı

Karaman Belediyesi, kış aylarında artan yağışların sebep olabileceği zararları engellemek için önlemini erkenden aldı.


Karaman Belediyesi, havaların soğuması ve yaklaşan kış mevsimiyle birlikte hazırlıklarını bir bir tamamlıyor. Bir yandan araç ve gereçlerin bakımı ile kullanacağı malzemelerin hazırlığı yapılırken diğer taraftan da kanalizasyon ve yağmur suyu rögar hatlarının temizlik ve bakımı gerçekleştiriliyor. Kış aylarında vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemleri alan ekipler, birçok mahallede asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarının yanı sıra, şehir genelindeki yağmur ızgaralarının sayısını arttırarak tıkanan ızgaraların temizliği ile taşma ve tıkanmalara karşı ihtiyaç duyulan bölgelere ilave rögarlar yaptı. Bununla birlikte yağmur sularının şehirden uzaklaştırılması kapsamında yapılan 4 bin 200 metre uzunluğundaki yağmur suyu kollektör hattı da devreye girdi. Daha önce şehre yakın bir noktandan deşarj edilen mevcut yağmur suyu, yeni hat ile bundan sonra şehre çok daha uzak bir noktadan boşaltılmış olacak.

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