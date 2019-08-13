Karaman Belediyesinde bayramlaşma

Belediye önünde gerçekleşen bayramlaşma programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bayramlaşma programına Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın yanı sıra belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaş katıldı.

Bayramlaşmaya gelen çocuğundan yaşlısına herkesi kucaklayan Başkan Kalaycı, tüm misafirlerin bayramını kutladı. Kalaycı, minik misafirlerinin bayram hediyelerini de unutmadı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Kalaycı, programa katılan misafirlerle tek tek ilgilenerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Kalaycı, bayramlaşma programına katılan herkese teşekkür etti.