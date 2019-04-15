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Karaman'da otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçurum kenarındaki demir bariyere saplanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçurum kenarındaki demir bariyere saplanması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Ermenek-Güneyyurt yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ersin K. yönetimindeki 06 GYM 04 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir bariyere saplandı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Demir bariyerlere saplanan otomobili görenler ise şaşkınlarını gizleyemedi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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