Karaman'da Vakıflar Haftası etkinlikleri

Karaman'da Vakıflar Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, “Anadolu'daki bin yıllık medeniyetimizin asli unsuru olan vakıflar, milletimizin Allah'ın rızasını kazanma temelinde insanlara iyilik yapma düşüncesinin bir tezahürü olarak var olmuşlardır” dedi.

Vakıflar Haftası dolayısıyla Hatuniye Medresesinde düzenlenen programda konuşan Nurullah Osmanlı, günümüzde vakıfların sosyal bir kurum haline geldiğini söyledi. Osmanlı, “Bu yılki Vakıflar Haftasında 'Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği' teması üzerinde durulacaktır. Medeniyetimizin temel kurumlarından olan vakıflarımız, eğitimden sağlığa, tekil yapı mimarisinden şehirleşmeye, kültürden sanata, ekonomiye kadar sosyal hayatın her alanına paylaşma/infak geleneğinin bir ürünü olarak nüfus etmişlerdir. Vakıflarımız kadim bir şehir olan Karaman'ımızım fiziki ve kültürel çevresine önemli katkıları olmuştur. Gayretimiz bundan sonraki süreçte de bu eserlerin korunması kadar temsil ettiği infak kültürünün gelecek nesillere ulaşması üzerine olacaktır. Bölgemiz sorumluluk alanında onarımından sorumlu olduğumuz 525 vakıf eseri bulunmaktadır. Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz yetki alanında yönetimi kalmamış ecdattan emanet kalan 403 mazbut ve halen görevini sürdürmekte olan 11 mülhak vakfımız bulunmaktadır. Geçmişte bizzat halkın iyilik yapma seviyesini de gösteren Allah'ın rızasını kazanmak uğruna tüm varlıklara malını paylaşarak hizmet etme geleneğinin bir ürünü olan vakıfların yürüttüğü birçok faaliyet, bu gün modern sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak devletimize ait birçok kurumun eliyle yürütülmektedir. 2021 yılı içinde bölgemizde sivil toplum eliyle yönetilen 179 vakıf ve genel müdürlüğümüzün sorumluluğundaki mazbut vakıfların vakfiye şartları nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, kırtasiye, öğrenci bursu, maaş, giyecek ve yakacak yardımı pandemiye rağmen yaklaşık 60 milyon TL harcama yapılmıştır. Vakıflarımızın olmadığı durumda yardım ve vakıf eseri onarımına yönelik giderlerin tamamının devletimize yük olacağı düşünüldüğünde, her hizmetin devletimizden beklenmediği medeniyetimizin iyilik müessesi olan vakıf geleneğimizin gelecek nesillere ulaştırılmasının önemi daha iyi anlaşılacaktır” diye konuştu.

Program, başarı gösteren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve ‘Vakıf Kültürümüzde Paylaşım Örnekleri' konulu drama sahnelenmesiyle sona erdi. Buradaki programa Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı'nın yanı sıra KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ve öğrencilerle davetliler katıldı.