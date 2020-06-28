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Kestiği çam ağacının altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Karaman’ın Ermenek ilçesinde kestiği çam ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kestiği çam ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Görmeli köyü Taşdibi mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bazı ağaçların kesimini üstlenen firmada işçi olarak çalıştığı öğrenilen 55 yaşındaki bir çocuk babası Kerim Çoklu, kestiği 15 metre boyundaki çam ağacını eğimli yolda aşağı indirirken biranda altında kalarak hayatını kaybetti. Çoklu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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