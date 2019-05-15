Motosikletini çalan hırsızlık şüphelisi çocuğu kıskıvrak yakaladı

Karaman'da bir iş yerinin önünde park halinde bulunan motosikleti çalan 2 hırsızlık şüphelisi çocuktan biri motosikletin sahibi tarafından yakalandı. Kaçan diğer şüpheli çocuk ise polis tarafından yakalandı.

Olay, iftar saatinde Seki Çeşme Mahallesi 60 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak içerisinde kebapçı dükkanı bulunan Özkan Serintürk, iş yerinde ailesi ile birlikte iftarı açmak için bekledikleri sırada dükkanın önünde park halinde olan motosikletinin çalıştırıldığını fark etti. Dışarı çıkan Serintürk, motosikletinin 2 çocuk tarafından götürüldüğünü görünce çocuklardan birini kıskıvrak yakalayarak durumu polise bildirdi. Polis ekipleri motosikletle kaçan diğer hırsızlık şüphelisi çocuğu yakalamak için mahalleyi ablukaya aldı. Bir süre sonra polis, çalınan motosikleti iş yerinin 300 metre ilerisinde terk edilmiş halde buldu. Polis ekipler, iş yeri sahibi tarafından yakalanan E.N.'yi (12) Çocuk Şube Müdürlüğüne götürürken, motoru bırakarak kaçan H.U.'yu da (13) kısa sürede yakaladı. Olay yeri inceleme ekibi ise terk edilen motor üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Motosiklet çalarken yakalanan E.N. ve H.U. isimli çocukların hırsızlıktan emniyette çok sayıda kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Daha önce otomobil de çaldıkları öğrenilen 2 çocuğun, çaldıkları araçlarla kent merkezinde gezdikleri ve yakıtı bitince terk ettikleri ileri sürüldü. Yaşları küçük olduğu için ifadeleri alınan 2 çocuk, ailelerine teslim edildi.

"Motosikletin sesine çıktık"

Hırsızlık olayını anlatan iş yeri sahibi Özkan Serintürk, "Anne ve biraderimle iftarı açmaya hazırlandığımız sırada dükkanın önünde park halinde olan motosikletimin çalıştığını duyduk. Hemen dışarı çıktığımızda bir çocuğun motosikleti çalıştırıp gittiğini gördüm. Çocuklardan birisini ben yakaladım. Diğerinin peşinden de biraderim gitti. Motosikleti ekiplerle birlikte az ileride terk edilmiş halde bulduk” diye konuştu.

Öte yandan, hırsızlık şüphelisi çocukların motosikleti çaldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.