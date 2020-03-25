AK Parti Kars Milletvekili Kılıç müjdeyi verdi

Dr. Yunus Kılıç, Kars için Millet Bahçesi ihalesinin yapıldığını duyurdu.

Kars Milletvekilleri olarak Kars'ın daha gelişmiş ve modern bir il olması için çalıştıklarını belirten Yunus Kılıç, “Geçen yıl çevre şehircilik bakanlığı ile görüşülerek başlatılan millet bahçesi projesinin ihalesi yapıldı. Kars için oldukça modern ve kaliteli olacak bu hizmetin bütün halkımıza hayırlı olmasını dilerim. Başta Çevre Ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından üç boyutlu videonun paylaşılması ile millet bahçesini izleyen Kars halkı oldukça memnun kaldıklarını dile getirdiler.