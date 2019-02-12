Kars eksi 18'i gördü

Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin eksi 18'i gösterdiği kentte, ağaçlar kırağı tuttu.

Kars'ta son günlerde 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Yaklaşık 1 haftadır bahar havası yaşanan kentte, soğuk hava yeniden hüküm sürmeye başladı. Hava sıcaklığı eksi 18 dereceye düşerken, sokaktaki çeşmeler dondu.

Kars'ta gece ve sabah erken saatlerde etkili olan soğuğun ardından cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar beyaza büründü. Kırağı tutan ağaçlar ise vatandaşları etkiledi.