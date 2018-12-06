Karslılar güne sisle başladı

Kars'ta dün etkili olan karla karışık yağmur bugün yerini sise bıraktı. Sisin etkili olduğu kentte görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Karslılar sabah güne sisle başladı. Kent genelini etkileyen sis nedeniyle sürücüler ve işe gitmek için sabah yola çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kent genelinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Öte yandan yoğun sisin olduğu Kars'ta hava sıcaklığı de eksi 6 dereceye kadar düştü.