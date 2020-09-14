Kars'ta 4 kilo 243 gram esrar ele geçirildi

Kars'ta polis, yaptığı operasyonda 4 kilo 243 gram esrar ve 340 adet kenevir ele geçirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde esrar olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, adresi önceden belirlenen eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 1 kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 4 kilo 243 gram esrar ve 340 kök Kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti'nden işlem yapıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.