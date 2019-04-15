Kars'ta, “Eğitimde İşbirliği Protokolü” imzalandı

Kars'ta eğitim kalitesinin arttırılmaması amacıyla Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ile Mili Eğitim Müdürlüğü arasında “Eğitimde İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Kars Valisi Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun tarafından imzalanan protokolle, il sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, taraflarca uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor.

Kars Valisi Türker Öksüz, özellikle öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek olan tüm eğitim hizmetlerinin niteliğinin arttırmanın yanı sıra, eğitim programlarının geliştirilmesinin, öğretmenlerin yeterliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleriyle arttırılmasını hedeflendiğini söyledi.

Vali Vali Öksüz, “Ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması noktasında, taraflar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak da protokolde yer alıyor. Eğitim, her ülkede büyük önem arz ediyor. Eğitim aynı zamanda sorunları ve ihtiyaçları bir o kadar fazla olan sektörlerden biridir. Amacımız ilmizdeki eğitim sorunlarını olabildiğince azaltmaktır. İşbirliği imkanlarımızı geliştirmek, her türlü işbirliği imkanlarını kullanarak eğitimde arzu ettiğimiz noktaya gelebilmek istiyoruz. Öğrencilerimizin başarı düzeyini yükseltecek olan yapılanmayı ortaya koymak istiyoruz” dedi.

Kafkas Üniversite'nin bilimsel araştırmalarından ve akademik personel imkanlarından faydalanmayı umuyoruz. Eğitimde niteliği arttırmak istiyoruz. Bu hedefler çerçevesinde imkanlarımızı birleştirerek, başarı seviyesini çok daha yukarı seviyelere çekmek istiyoruz diyen Öksüz, “Öğrencilerimizin akademik başarılarını artık Türkiye'deki diğer iller ile yarışır hale gelmiş bir Kars arzuluyoruz. İlimizdeki eğitimin mevcut durumumu şu zamana kadar çeşitli toplantı ve programlarda dile getirdiğimiz gibi akademik başarımızı yeterli göremeyiz. Biz mutlaka daha iyisini hedeflemek zorundayız. Üniversitemize bu anlamda teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu protokol il birlikte arzu ettiğimiz bu hedeflere çok daha kolay bir şekilde varmış olacağız. Ve Kars turizminde olduğu biri eğitimde de kendinden söz ettiren, yakaladığı başarı oranıyla, eğitimdeki sıçramayla konuşulur hale gelir. Üniversitemiz zaten şu zamana kadar eğitim seviyesinin yükselmesi için önemli destekler verdi. Bu protokol bu çalışmaların somut hale gelmiş şekli olacak. Eğitim seviyesinin yükselmesinde şüphesiz en önemli unsur öğretmenlerimizidir. Bu protokol il öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerini arttırmayı ve öğretmenlerimizden de maksimumu düzeyde faydalanmak istiyoruz” diye konuştu.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu da Vali Türker Öksüz'ün bilgisi dahilinde bu protokol çerçevesinde daha önce parçalı bir şekilde çalışmalar yaptıklarını ve bugünden sonra da daha sistematik bir şekle dönüştürüp bir program çerçevesinde yürütmek istediklerini kaydetti.

Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Şu ana kadar bazı programları yaptık. Bu kapsamda faaliyetlerimiz devam ediyor. Üniversitemizin kurumları çerçevesinde akademik başarıları nispeten desteklemeye ihtiyacı olan öğrencilerimize yönelik programlarımızı devam ettiriyoruz. TÜBİTAK bağlantılı projelerde hocalarımızın başkanlığında Milli Eğitim Müdürümüzün de destekleri ile diğer programlarda yürüyor. Bundan sonraki süreçte özellikle sadece işin eğitim kısmı ile birlikte sosyal ve kültürel faaliyetler etkinliklerde de üniversite olarak milli eğitim camiamızı ciddi bir şeklide desteklemek istiyoruz. İmkanlarımızı karşılıklı olarak kullanarak eğitim kalitemizi yükseltmek istiyoruz” şeklin de konuştu.