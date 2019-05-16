Kars'ta uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Kars'ta Narkotim ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu kullanan, tacirliğini yapan kişilerin tespiti ve kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi, tespit edilmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ev ve araç aramalarında toplam 17.89 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.

Narkotim ekiplerince araçta yapılan aramada ise değişik markalarda toplam 4 bin 890 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında TCK-191 “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Toplumuzun huzur, güven ve sağlığını tehdit eden suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir” denildi.