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Kars'ta yılkı atları görüntülendi

Havaların ısınmasıyla birlikte Kars’ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla birlikte Kars'ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi.


Doğal yaşam alanlarında sürü halinde yaşayan yılkı atları, havaların ısınmasıyla birlikte Mezra Köyü yakınlarında yiyecek ararken kemaralarca görüntülendi. Kendi başlarına sürü halinde gezen atların yanında taylarında bulunması dikkat çekti. Annelerinin yanında koşarak oyun oynayan taylar anbe an kaydedildi.


Yılkı atlarını gören vatandaşlar ise atların yiyecek bulmak için köy yakınlarına kadar geldiğini belirtti.


Mezra Köyü yakınlarında sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yılkı atları, bir süre arazide karınlarını doyurdu. Yılkı atları daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

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