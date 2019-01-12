Serhat şehri Kars'a 15 Temmuz anıtı

Arpaçay Belediyesi'nin girişimiyle Dünya Karapapak Türkleri Birliği (KARPAT) Genel Başkanı Erkan Koçali, memleketi Kars Arpaçay'da 15 Temmuz ruhunu yansıtan anıt yaptırdı.

KARPAT Genel Başkanı Karslı işadamı Erkan Koçali, doğup büyüdüğü Kars'ın Arpaçay ilçesine Arpaçay Belediyesi'nin girişimiyle 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Anıtı yaptırdı. Ay ve yıldız figürlerinden oluşan anıt, gece ise kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatılıyor. Soğuk havada düzenlen anıtın açılış törenine vatandaşlar ve davetliler yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti başlayan etkinlik, Kars aşıklarının vatan sevgisiyle ilgili yaptığı koçaklamayla devam etti. 15 Temmuz'un ruhunun vurgulandığı anıtın açılışına, Kars Valisi Türker Öksüz, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Atalay, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, yerel yöneticiler, yerel siyasetçiler ve vatandaşlar katıldı. Birçok hayır işi yapan işadamı Koçali, daha önce de Arpaçay'a 100 kişilik kız öğrenci yurdu yaptırmıştı.

Açılışta konuşan Vali Türker Öksüz, ''Sarıkamış'ı, Dumlupınar'ı, ve Büyük Taarruz'u unutmuyorsak 15 Temmuz'u da unutmamamız lazım. Hepimiz bu ruhla ülkemizi korumaya ve kollamaya devam etmeliyiz. 15 Temmuz, ülkemizde Çanakkale ruhunun halen taze olduğunu gösteren çok ibretlik bir olaydır'' dedi.

''Gençlerimiz ve çocuklarımız geçmişini unutmasın''

Gençlerin ve çocukların geçmişini unutmasın diye anıt yaptırdıklarını belirten KARPAT Genel Başkanı Erkan Koçali, ''Kars, Sarıkamış'tan dolayı 90 bin şehit veren bir şehir. Dolayısıyla Kars, Çanakkale'den sonra en büyük şehitlik alanı olan şehrimiz. Biz, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Anıtı'nı yaptık ki gençlerimiz ve çocuklarımız geçmişini unutmasın. Bu bölgede vatanı nasıl kazandığımızı, atalarımızın burada hangi bedeller ödediğini bilmeleri ve her baktıklarında hatırlamaları için bu anıtı yaptırdık. Burasının bir Türk coğrafyası ve serhat şehri olduğunun hatırlatılması için yaptık'' açıklamasında bulundu.

''15 Temmuz'da Kars'taydım''

15 Temmuz'da İstanbul'dan sonran en çok tankın Kars'ta çıktığını ifade eden Koçali, ''15 Temmuz'da tesadüfen Kars'taydım. 15 Temmuz'u Kars'ta yaşadım. Şehir merkezini koca Leopar tanklarını indirdiler. Halkımız iyi bir direniş sergiledi, onları püskürttük, sabah saat 05.00'da zaten olay bitmişti. Selalar okundu ve 15 Temmuz bertaraf edildi'' şeklinde konuştu.