“Türkiye'nin Zirvesi” için turizm master planı hazırlanıyor

Merkezi Kars'ta bulunan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Ağrı Valiliği tarafından Ağrı Dağı ve Çevresi için turizm master planı ve fizibilitesi çalışmalarına başlandı.

“Türkiye'nin Zirvesi” olarak bilinen 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı için turizm master planı hazırlanıyor. Planın fizibilite çalışmaları için kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütleri ve paydaşların katılımıyla toplantı düzenlendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, Ağrı Dağı'nın ulusal ve uluslararası önemine vurgu yaptı.

Taşdemir, “Ağrı Dağı hem ülkemizdeki hem de yurt dışındaki dağcılar için önemli bir dağdır. Fakat özellikle kutsal kitaplara konu olması Ağrı Dağı'nı aynı zamanda kutsal bir dağ haline getirmiştir” dedi.

Turizm Master Planı ve Fizibilitesi ile ilgili bütün kurum ve kuruluşlara resmi yazıyla görüş talebinde bulunduklarını belirten Taşdemir, planın hazırlanmasında bütün paydaşların görüş ve önerileriyle katılım göstermelerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Taşdemir, toplantıya katılan bütün kurum temsilcileri ve özellikle alan kılavuzları ve dağ rehberlerinin görüş ve önerilerini açıkça dile getirmelerini istedi. Ağrı Dağı'nın turizme açılmasının bölge turizmine büyük bir ivme kazandıracağını ifade eden Taşdemir, Ağrı Dağı ile ilgili çalışmalara Ajans olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Toplantıda konuşan Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar ise, Ağrı Dağı Çıkış Yönergesi'nin katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenip güncelleneceğini kaydetti. Baycar, toplantıya katılan dağ rehberlerinin deneyimlerini, yaşadıkları sorunları ve dağ turizminin geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini dile getirmelerini istedi. Toplantıya katılan alan kılavuzları ile dağ rehberleri de, özellikle 2 bin 200 metreye kadar olan yol sorununun giderilmesi, ilk yardım eğitimi başta olmak üzere dağcılıkla ilgili çeşitli teknik eğitimlerin verilmesi, izinlerin kolaylaştırılması ve çöplerle ilgili düzenlemelerin yapılarak dağa çıkan dağcılardan belli bir miktarda çıkış ücreti alınması gerektiğini ifade ettiler.

Ağrı Dağı'na Çıkış Yönergesi, toplantıda dile getirilen görüş ve öneriler doğrultusunda yeniden güncellenecek.

Toplantıya Ağrı Vali Yardımcısı Baycar ve SERKA Genel Sekreteri Taşdemir'in yanı sıra, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Faruk Kaya, İl Kültür Turizm Müdürü Muhsin Bulut, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Servet Aslan, Spor İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Dağcılık ve Kayak sporcuları ve alan kılavuzları katıldı.